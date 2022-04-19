Биткоин резко вырос в цене

Курс биткоина превысил отметку в 41,4 тысячи долларов.

Курс биткоина резко вырос почти на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены биткоина превысила 41,4 тысячи долларов. Самая популярная криптовалюта подорожала на 5,83 процента. На момент написания новости курс биткоина составил 41,3 тысячи доллара, а рост за сутки — 4,66 процента.

Исторического рекорда стоимость биткоина достигала в ноябре 2021 года — тогда монета торговалась на отметке в 69 тысяч долларов. В январе биткоин упал на 17 процентов, а в феврале несколько восстановился, отыграв 12 процентов. На торгах 24 февраля курс биткоина резко снизился, достигнув месячного минимума в 34,4 тысячи долларов.

На фоне экономической нестабильности и высокой инфляции инвесторы стали активнее вкладываться в золото как в актив для сохранения средств. Накануне, 18 апреля, золото превысило отметку в две тысячи долларов за унцию, это самый высокий показатель с 11 марта. По словам аналитиков, драгоценные металлы продолжат расти в цене, пока инвесторы будут переживать из-за мрачных глобальных перспектив.