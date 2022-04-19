Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Биткоин резко вырос в цене

Курс биткоина превысил отметку в 41,4 тысячи долларов.

Фото: Hakan Akgun / Globallookpress.com

Курс биткоина резко вырос почти на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены биткоина превысила 41,4 тысячи долларов. Самая популярная криптовалюта подорожала на 5,83 процента. На момент написания новости курс биткоина составил 41,3 тысячи доллара, а рост за сутки — 4,66 процента.

Исторического рекорда стоимость биткоина достигала в ноябре 2021 года — тогда монета торговалась на отметке в 69 тысяч долларов. В январе биткоин упал на 17 процентов, а в феврале несколько восстановился, отыграв 12 процентов. На торгах 24 февраля курс биткоина резко снизился, достигнув месячного минимума в 34,4 тысячи долларов.

На фоне экономической нестабильности и высокой инфляции инвесторы стали активнее вкладываться в золото как в актив для сохранения средств. Накануне, 18 апреля, золото превысило отметку в две тысячи долларов за унцию, это самый высокий показатель с 11 марта. По словам аналитиков, драгоценные металлы продолжат расти в цене, пока инвесторы будут переживать из-за мрачных глобальных перспектив.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Из подвалов у «Азовстали» вышли более 100 человек
Определены районы Москвы с максимально подорожавшим вторичным жильем за 10 лет
Разработан способ ускоренного разложения пластика под ультрафиолетом
Китайские журналисты уличили США в попытке извлечь выгоду из кризиса на Украине
Лидеру ОПГ запросили 13 лет за покушение на офицера МВД
Иммунолог дал прогноз ситуации по COVID-19 в России
Пеле снова госпитализировали
Офтальмолог перечислила опасности неправильных солнцезащитных очков
Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК «Бук-М1» на Украине
Микроюбки вновь вернулись в моду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.