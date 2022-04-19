В США заявили об ответственности британских наемников за действия в Донбассе

Военный эксперт Дуган заявил об ответственности пленных британцев за действия в Донбассе

Британские наемники, попавшие в плен к российским войскам, убивали людей в Донбассе и должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил бывший морской пехотинец США, военный эксперт Джон Марк Дуган, пишет «Известия» в своем Telegram-канале.

По его словам, попытки выдать наемников из Британии за невинных туристов выглядят странно. Эксперт отметил, что, если взятый в плен британец служил 3–4 года и все это время убивал людей в Донбассе, то ему придется заплатить за это большую цену. Он подчеркнул, что это серьезное преступление.

Ранее член Палаты лордов Питер Рикеттс заявил о проблеме правительства Великобритании из-за попавших в плен в Донбассе британцев. По его словам, британским гражданам настоятельно не рекомендовали ездить на Украину, и власти предупреждали, что не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию.

До этого двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине. «Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену на Медведчука», — попросил пленный британец.

