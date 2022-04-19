Побывавшая в Дагестане россиянка предостерегла туристов от одной опасности

Читательница «Тонкостей туризма» предостерегла от езды по горным дорогам Дагестана

Российская туристка, побывавшая в Дагестане, предостерегла от путешествий на автомобиле по горным дорогам республики. Отзыв читательницы «Тонкостей туризма» Елены Шишкуновой был опубликован на сайте портала.

По словам девушки, местные жители сильно «лихачат» на дорогах. Кроме того, туристка обратила внимание на отсутствие освещения и указателей на многих горных трассах, а также на опасность гуляющего по проезжей части домашнего скота: коров и овец. «Если раньше я еще думала вернуться летом и поездить на машине самостоятельно, то, побывав тут, сразу мнение изменила», — объяснила путешественница.

Еще одним минусом россиянка назвала количество мусора в республике, который встречается повсюду — в городах, на пляжах, в море, на обочинах дорог и в горах. Девушка возмутилась, что отходы в неположенных местах выкидывают не только местные жители, но и туристы.

«Во все поездки мы решили брать мешки и собирать мусор у достопримечательностей. После каждого экскурсионного дня мы привозили на свалку 5-7 мешков. Всем советую: это несложно, не старайтесь собрать все, хотя бы пару бутылок и пакетов», — поделилась опытом россиянка.

Тем не менее, девушку поразила доброжелательность и гостеприимство местных жителей, которые постоянно предлагали туристам свою помощь, были вежливы в общении и бесплатно угощали их в кафе и на рынках.

«Природные достопримечательности Дагестана — это космос. Самый настоящий, слова не передают и 10 процентов всей красоты. В разное время суток, под разным освещением все это выглядит совсем иначе, возвращаться сюда можно не один раз — и каждый раз удивляться», — добавила в заключение туристка.

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