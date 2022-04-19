Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Побывавшая в Дагестане россиянка предостерегла туристов от одной опасности

Читательница «Тонкостей туризма» предостерегла от езды по горным дорогам Дагестана

Фото: Sergey Chuprin / Unsplash

Российская туристка, побывавшая в Дагестане, предостерегла от путешествий на автомобиле по горным дорогам республики. Отзыв читательницы «Тонкостей туризма» Елены Шишкуновой был опубликован на сайте портала.

По словам девушки, местные жители сильно «лихачат» на дорогах. Кроме того, туристка обратила внимание на отсутствие освещения и указателей на многих горных трассах, а также на опасность гуляющего по проезжей части домашнего скота: коров и овец. «Если раньше я еще думала вернуться летом и поездить на машине самостоятельно, то, побывав тут, сразу мнение изменила», — объяснила путешественница.

Еще одним минусом россиянка назвала количество мусора в республике, который встречается повсюду — в городах, на пляжах, в море, на обочинах дорог и в горах. Девушка возмутилась, что отходы в неположенных местах выкидывают не только местные жители, но и туристы.

Материалы по теме:
Сильная вера и расправа за измену. Что дагестанцы рассказали о своей жизни путешественнику из России
Сильная вера и расправа за измену.Что дагестанцы рассказали о своей жизни путешественнику из России
24 мая 2021
Многоженство, строгие традиции и доброта. Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
Многоженство, строгие традиции и доброта.Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
21 мая 2021

«Во все поездки мы решили брать мешки и собирать мусор у достопримечательностей. После каждого экскурсионного дня мы привозили на свалку 5-7 мешков. Всем советую: это несложно, не старайтесь собрать все, хотя бы пару бутылок и пакетов», — поделилась опытом россиянка.

Тем не менее, девушку поразила доброжелательность и гостеприимство местных жителей, которые постоянно предлагали туристам свою помощь, были вежливы в общении и бесплатно угощали их в кафе и на рынках.

«Природные достопримечательности Дагестана — это космос. Самый настоящий, слова не передают и 10 процентов всей красоты. В разное время суток, под разным освещением все это выглядит совсем иначе, возвращаться сюда можно не один раз — и каждый раз удивляться», — добавила в заключение туристка.

Ранее в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала подробности о запуске чартерной программы в регионы в весенне-летнем сезоне. Так, она анонсировала запуск бюджетных рейсов в Чечню и Дагестан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла село в Белгородской области
Россиянин из ревности поджег сожительницу и трех ее малолетних детей
Разведчица-нелегал рассказала о задержании ФБР в 2010 году
Пэрис Хилтон показала фигуру в платье-сетке
В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже и госизмене
Подсчитан размер выданных Россией в марте госкредитов другим странам
В Индии заявили о риске использования криптовалюты для финансирования терроризма
Появились кадры с места украинского обстрела в Белгородской области
Москвичам спрогнозировали облачность и небольшой дождь
На химическом заводе в США произошла утечка хлора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.