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В ЛНР предотвратили диверсию против российских военных

МВД ЛНР сообщило о предотвращении диверсии, направленной на дискредитацию военных РФ

Фото: РИА Новости

Сотрудники министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили диверсию, которая была направлена на дискредитацию российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Диверсия, по данным МВД, готовилась в селе Цуповка Харьковской области. Местные жители сообщили правоохранителям о том, что в заброшенном доме может скрываться диверсионная группа.

«В результате действий правоохранителей на месте была обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками отличия, коктейли "Молотова", оружие и боеприпасы», — рассказали в МВД. В ведомстве уверены, что в обнаруженном схроне тщательно и планомерно готовилась диверсия против Вооруженных сил России.

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16 апреля 2022

Ранее стало известно, что Cлужба безопасности Украины перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу ВС России.

Также в Херсоне российские силовики нашли данные девушек-эскортниц, работающих на Службу внешней разведки Украины (СВРУ). Они не только служили информаторами, но и выполняли особые поручения, а также диверсии.

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Алевтина Запольская
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