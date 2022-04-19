Власти российского региона рассказали о вернувшемся из украинского плена солдате

Житель Кургана, попавший в плен во время спецоперации на Украине, вернулся на родину

Попавший в плен во время российской спецоперации на Украине житель Курганской области благополучно вернулся на родину. Об этом сообщает омбудсмен региона Борис Шалютин, его слова приводит портал Ura.ru.

Власти рассказали, что контрактник по возвращении вновь приступил к несению службы. Также Шалютин отметил, что в плену на Украине по-прежнему находится еще один житель региона — его освобождением занимается уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметил, что десять дней назад контрактник выходил на связь, состояние его здоровья было удовлетворительным.

Ранее стало известно о попавших в плен на Украине уральских солдатах. Их список передан в Минобороны, ведомство уже работает над обменом военнослужащих.

25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий. Данных о числе пленных среди российских солдат ведомство не называло.