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В России разработают спутниковую связь для беспилотников

В ФПИ разработают спутниковую связь для беспилотников в отдаленных регионах

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России разработают спутниковую связь для транспортных беспилотников в отдаленных регионах. Об этом сообщил ТАСС глава Сибирского отделения Фонда перспективных исследований (ФПИ) Владислав Сычков.

По его словам, в настоящее время имеются беспилотные маршруты с расстоянием от 80 до 150 километров, тогда как антенный комплекс обеспечивает связь с беспилотником от 20 до 50 километров, в связи с чем «в середине маршрута есть окно от 10 до 50 километров и даже более, когда наземного радиоканала недостаточно для того, чтобы обеспечить связь».

«Например, сейчас в ФПИ поставлен аванпроект, который направлен на обоснование перспективных видов спутниковой связи для того, чтобы как раз закрывать ту часть маршрута беспилотного воздушного судна, который сейчас закрыть физически нечем», — сказал Сычков.

В январе исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что проект роботизированной платформы «Маркер», работы по которому велись при поддержке ФПИ, защищен.

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Иван Потапов
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