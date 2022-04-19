«Динамо» вышло в полуфинал Кубка России

«Динамо» обыграло «Балтику» в серии пенальти и вышло в полуфинал Кубка России

Московское «Динамо» обыграло калининградскую «Балтику» в серии пенальти в матче четвертьфинала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калининграде. «Динамо» открыло счет на 35-й минуте, отличился Денис Макаров. Хозяевам поля удалось сравнять счет на 85-й минуте. Точным ударом отметился Ишхан Гелоян.

В послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Динамо». Бело-голубые вышли в полфинал Кубка России. Матчи полуфинала намечены на 11 мая.

20 апреля пройдут три матча четвертьфинала. «Спартак» поспорит за выход в полуфинал с ЦСКА, «Зенит» встретится с «Аланией», а «Енисей» сыграет с «Рубином».