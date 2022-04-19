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В Ярославле отремонтируют набережную в центре города

На ремонт Волжской набережной в центре Ярославля выделят 450 миллионов рублей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На ремонт Волжской набережной в Ярославле выделят 450 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В рамках благоустройства будут отремонтированы беседки, плитка, подсветка с двух сторон Волги и исторического центра города. По словам врио губернатора Михаила Евраева, такие работы требуют больших вложений, однако некоторые объекты возможно реконструировать уже сейчас.

«Мы можем привести в порядок многие объекты, для этого не нужны огромные деньги. Для этого нужно внимание, нужно делать это должным образом», — отметил он и добавил, что новая набережная сможет привлечь в Ярославль больше туристов.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) будет благоустроена набережная в рамках проекта «Соляная пристань». На ней появятся лестница-амфитеатр, плавучая пристань, видовая площадка, прогулочная зона, спортивная и детская площадки, а также кафе.

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Мария Гейн
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