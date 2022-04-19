Раскрыта судьба популярного iPhone 11

LeaksApplePro: Apple снимет iPhone 11 с продажи после выхода iPhone 14

Apple перестанет производить и продавать iPhone 11 после анонса флагманов нового поколения. Об этом сообщает издание iDrop News.

Журналисты ссылаются на отчет известного инсайдера LeaksApplePro, который раскрыл судьбу актуальных смартфонов Apple. Несколько источников автора сообщили, что осенью американская компания снимет с продажи iPhone 11. При этом эксперты отмечают возросшую популярность девайса, которому потребители все чаще стали отдавать предпочтение вместо iPhone SE.

По оценке инсайдера, вышедший в 2020 году iPhone 12 останется в продаже еще год — телефон признают устаревшим после выхода iPhone 15. «Я ожидаю, что Apple снизит цену до 599 долларов, что было бы отлично для потребителей», — подчеркнул специалист.

Представленный в 2021 году iPhone 13 точно останется на рынке еще несколько лет. «На мой взгляд, Apple следует снизить цену на 100 долларов и продавать его в Apple Store вместе с другими моделями», — заявил LeaksApplePro. По словам источников, в Apple еще обсуждают вопрос о том, какие девайсы будут сняты с продажи.

В 2020 году — после анонс серии iPhone 12 — Apple прекратила продажи флагманов нового поколения. Из ассортимента интернет-магазина компании исчезли iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также телефоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

В середине апреля авторитетный аналитик Мин-Чи Ко заявил, что недорогой смартфон iPhone SE оказался невостребованным на рынке. Apple выпустила iPhone SE третьего поколения 8 марта.