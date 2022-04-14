iPhone SE провалился в продаже

Аналитик Мин-Чи Ко рассказал, что спрос на новый iPhone SE упал

Новый недорогой смартфон iPhone SE оказался невостребованным на рынке. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Известный инсайдер отметил, что iPhone SE третьего поколения доступны практически во всех регионах мира, где организована официальная продажа гаджетов Apple. «Это означает, что текущие запасы все еще могут удовлетворить упавший спрос», — отметил Мин-Чи Ко. Специалист намекнул, что новый бюджетный аппарат провалился в продаже.

Автор также уточнил, что iPhone SE производится исключительно силами китайской компании Pegatron, заводы которой в данный момент остановились из-за вспышки коронавируса. Аналитик сравнил SE с новыми MacBook Pro, спрос на которые остается стабильно высоким. По словам Мин-Чи Ко, это демонстрируют сроки доставки портативных компьютеров, которые увеличились на 3-5 недель.

Apple выпустила новый iPhone SE 8 марта. Аппарат получил дизайн, аналогичный iPhone SE второго поколения, 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, одинарную камеру с разрешением 12 мегапикселей, новый чип A15 Bionic, поддержку 5G.

В конце марте топ-менеджеры TSMC отметили, что спрос на технику в мире снижается из-за геополитической неопределенности и вызванных COVID-19 ограничений. «Все в отрасли обеспокоены ростом затрат по всей цепочке поставок», — сказал представитель тайваньской компании Марк Лю (Mark Liu).