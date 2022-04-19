Кремль оценил идею введения уроков истории с первого класса

Песков: Минпросвещения уполномочено принимать решение о введении уроков истории с 1 класса

Министерство просвещения уполномочено принимать решения о введении уроков истории с первого класса. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 19 апреля, приводит РИА Новости.

«Семилеткам интересно то же, что и всем», — заявил пресс-секретарь президента России, оценивая идею введения нового предмета у школьников.

О том, что в российских школах станут изучать историю в первого класса, стало известно ранее 19 апреля. О соответствующем решении сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство сделает все, чтобы сохранялась историческая память.

Позднее он уточнил, что это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов.

Ранее Кравцов также заявлял о том, что во всех школах страны необходимо ввести государственную символику. После этого власти нескольких российских регионов — Воронежской и Калужской областей, а также Хабаровского края — приняли решение, что перед началом учебных занятий в образовательных учреждениях будут поднимать флаг под гимн России.