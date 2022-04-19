Доктор Мясников раскрыл неожиданное последствие приема препаратов от гипертонии

Мясников заявил, что лекарство от гипертонии каптоприл может вызывать хронический кашель

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданное последствие приема препаратов от повышенного давления. Пост об этом опубликован в Telegram-канале доктора.

По словам Мясникова, некоторые лекарства от гипертонии могут вызывать хронический кашель. Среди таких препаратов врач назвал эналаприл, каптоприл и лизиноприл. Также, как уточнил специалист, постоянный кашель может возникать в результате приема диротона, капозида и листрила, активными веществами которых являются вышеперечисленные лекарства.

Мясников добавил, что хронический кашель могут провоцировать гастрит, гайморит, а также различные заболевания легких, например астма и эмфизема. «Иногда причина — раздражение наружного слухового канала — там полно кашлевых рецепторов», — добавил врач.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» рассказал о неочевидном признаке, который может свидетельствовать об инфаркте. По его словам, жжение в верхней области живота может указывать на сердечный приступ.