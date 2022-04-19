Кендалл Дженнер снялась топлес на фестивале и восхитила поклонников

Американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес на музыкальном фестивале Coachella

Американская модель Кендалл Дженнер порадовала поклонников новым откровенным снимком, сделанным на музыкальном фестивале Coachella. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует топлес возле бассейна во время вечеринки в пустыне. Модель запечатлели с распущенными волосами в ярко-синих плавках. На размещенных кадрах она отворачивается от объектива и прикрывает обнаженную грудь одной рукой, в то время как в другой — держит бутылку текилы собственного бренда.

Подписчиков восхитила публикация Дженнер, которая набрала более 8,5 миллиона лайков и 20 тысяч комментариев. «Вау, ты идеальна», «Красотка», «Очень горячая штучка», «10 из 10», «Невозможно не любить Кендалл», «Икона стиля», — высказывались фанаты.

Ранее в апреле американская певица Бритни Спирс смутила поклонников новым откровенным роликом. 40-летняя поп-исполнительница поделилась видео, на котором позирует топлес на пляже. Знаменитость запечатлели в голубом бикини с принтом с эффектом тай-дай и черных солнцезащитных очках. На размещенных кадрах она демонстрирует фигуру с разных ракурсов.