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Кендалл Дженнер снялась топлес на фестивале и восхитила поклонников

Американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес на музыкальном фестивале Coachella

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская модель Кендалл Дженнер порадовала поклонников новым откровенным снимком, сделанным на музыкальном фестивале Coachella. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует топлес возле бассейна во время вечеринки в пустыне. Модель запечатлели с распущенными волосами в ярко-синих плавках. На размещенных кадрах она отворачивается от объектива и прикрывает обнаженную грудь одной рукой, в то время как в другой — держит бутылку текилы собственного бренда.

Подписчиков восхитила публикация Дженнер, которая набрала более 8,5 миллиона лайков и 20 тысяч комментариев. «Вау, ты идеальна», «Красотка», «Очень горячая штучка», «10 из 10», «Невозможно не любить Кендалл», «Икона стиля», — высказывались фанаты.

Ранее в апреле американская певица Бритни Спирс смутила поклонников новым откровенным роликом. 40-летняя поп-исполнительница поделилась видео, на котором позирует топлес на пляже. Знаменитость запечатлели в голубом бикини с принтом с эффектом тай-дай и черных солнцезащитных очках. На размещенных кадрах она демонстрирует фигуру с разных ракурсов.

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Татьяна Карпова
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Кендалл Дженнер снялась топлес на фестивале и восхитила поклонников
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