Косторная рассказала об обвинениях в развращении группы Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная заявила, что ее обвиняли в развращении группы Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в группе Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

18-летняя фигуристка вспомнила, что ее обвиняли в расхолаживании и развращении группы и пагубном влиянии на младших. «Первым номером группы я не была никогда. Там сначала были одни девочки, потом помладше были девочки другие, но я никогда не была лидером группы. От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их», — заявила Косторная.

При этом спортсменка посчитала, что не оказывала ни на кого негативного влияния. «Просто у людей не хватало характера действовать своей головой. Она так делает, и я так хочу», — отметила фигуристка.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к тренеру Елене Буяновой.

На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании. По состоянию на 25 марта спортсменка расположилась на девятой строчке рейтинга Международного союза конькобежцев.