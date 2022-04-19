В РПЦ оценили появление буквы Z на пасхальных куличах

Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что Церковь не будет освящать куличи с буквой Z

В Русской православной церкви (РПЦ) оценили появление буквы Z на пасхальных куличах и заявили, что не будут их освящать. Об этом сообщил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передает радиостанция «Говорит Москва».

На появление пасхальных куличей с буквой Z в магазине в Курганской области ранее обратили внимание пользователи соцсетей.

«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств», — сказал представитель Церкви.

Традиционные куличи не имеют дополнительных символов, пояснил Кипшидзе. «На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, пасхальным куличом считаться не может», — подчеркнул он.

При этом Кипшидце отметил, что выпечка с патриотической символикой для поддержки российской армии допустима, «но вне сакрального пространства церквей».

Ранее букву Z поместили на купол реставрируемой церкви Вознесения Господня на Урале, которая была построена в XIX веке. В местной епархии осудили действия местных жителей и сообщили, что они не согласовывались с епархией.

3 марта в Минобороны рассказали, что буква Z на символике спецоперации на Украине означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». В свою очередь, эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что буквы могут иметь отношение к фамилии украинского президента Владимира Зеленского.