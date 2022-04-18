На двухсотлетнюю российскую церковь установили купол с буквой Z

На Урале на купол церкви начала XIX века в честь спецоперации поместили букву Z

На реставрируемую церковь Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области в честь спецоперации России на Украине поместили один из ее символов — латинскую букву Z. Об этом сообщает портал 66.ru.

Купол с символом спецоперации был установлен на постройку начала XIX века 16 апреля. Инициаторы маркирования купола двухсотлетней церкви буквой Z объясняют свой поступок желанием поддержать Владимира Путина и погибших российских солдат.

«Букву Z мы прикрепили на купол временно. Чтобы поддержать нашу армию, нашего президента. Ребят, которые воюют за нашу национальную безопасность», — сообщили активисты.

В Русской православной церкви (РПЦ) отметили, что активисты не согласовывали свои намерения с епархией, сообщил секретарь епархиального управления иерей Дмитрий Ямщиков.

В беседе с журналистами РИА Новости он осудил действия местных жителей как «идущие вразрез с канонами Русской православной церкви, и с канонами храмоздания и храмостроительства». По его словам, сейчас символа спецоперации на храме уже нет.

Церковь Вознесения Господня была построена в 1806 году и пережила сильно повредивший здание пожар. В конце XIX века ее частично восстановили, но с приходом к власти большевиков работы были прекращены. Церковь имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Минобороны объясняло буквы Z и V на участвующей в спецоперации российской технике как части фраз «За победу» и «Сила в правде».