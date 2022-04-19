В российском регионе изменили закон ради одного врача

В Свердловской области ради многодетного врача изменили закон о «Материнской доблести»

Законодательное собрание Свердловской области приняло поправку в закон ради одного местного жителя — многодетного врача-онколога. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В семье уральца шестеро детей, младшему нет и года. Чтобы ухаживать за ними, мужчине пришлось брать декретный отпуск, который он периодически — на несколько часов в неделю — прерывает, чтобы отвлекаться от «семейных дел и приносить какую-то пользу».

Его жене, многодетной матери, полагался знак отличия «Материнская доблесть», а также выплата в размере сорока тысяч рублей, но получить ее женщина не успела — она скоропостижно скончалась.

«По закону мужу передать (было) деньги нельзя. А они, конечно, совсем не лишние, — рассказал глава региона Евгений Куйвашев. — В Свердловской области таким знаком отмечены около 10 тысяч матерей, и такая ситуация возникла, пожалуй, впервые». Губернатор обратился в региональное Минсоцполитики, которое подготовило поправку, и законопроект был принят.

Ранее сообщалось, что уральский миллиардер подарил благоустроенную квартиру семье, воспитывающей семерых детей.

