Россиянка переплыла Кольский залив на льдине
В Мурманске жительница переплыла Кольский залив на льдине. Об этом сообщили в МЧС, пишет «Север Пост».
Россиянку вытащили на берег спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.
«Спасателями совершеннолетняя девушка эвакуирована на берег, передана скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Ранее российский блогер Семен Воробьев проплыл на каяке из Архангельска в Мурманск. Путешественник жил в заброшенных рыбацких избах и палатке, переплыл пролив шириной 48 километров в горле Белого моря, а также видел китов и белух.
Помимо этого, путешественник Федор Конюхов 250 часов дрейфовал на льдине к Северному полюсу. Самой большой опасностью для россиянина были полярные медведи, которые могли приблизиться к станции, однако этого не произошло. В общей сложности Конюхов провел на льдине 249 часов 25 минут.