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69-я параллель

Россиянка переплыла Кольский залив на льдине

В Мурманске женщина переплыла на льдине Кольский залив

Фото: страница «Мурманск» во «ВКонтакте»

В Мурманске жительница переплыла Кольский залив на льдине. Об этом сообщили в МЧС, пишет «Север Пост».

Россиянку вытащили на берег спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

«Спасателями совершеннолетняя девушка эвакуирована на берег, передана скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Ранее российский блогер Семен Воробьев проплыл на каяке из Архангельска в Мурманск. Путешественник жил в заброшенных рыбацких избах и палатке, переплыл пролив шириной 48 километров в горле Белого моря, а также видел китов и белух.

Помимо этого, путешественник Федор Конюхов 250 часов дрейфовал на льдине к Северному полюсу. Самой большой опасностью для россиянина были полярные медведи, которые могли приблизиться к станции, однако этого не произошло. В общей сложности Конюхов провел на льдине 249 часов 25 минут.

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Анастасия Шейкина
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