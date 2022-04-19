США направят на Украину еще семь рейсов с военной помощью

Пентагон сообщил, что из США на Украину отправятся еще семь рейсов с военной помощью

На Украину из США в ближайшее время направятся семь самолетов с военной помощью. Об этом сообщается на брифинге Пентагона, передает РИА Новости.

«В следующие 24 часа мы ожидаем более половины от дюжины, вероятно, близко к семи рейсам из США в регион», — заявил он.

15 апреля Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, нота была отправлена в ряд государств. На вопрос журналистов о том, в какие именно страны направили ноту, представитель ведомства ответила: «Во все».