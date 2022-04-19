На Украине демонтировали обелиск в честь солдат Великой Отечественной войны

В украинском Мукачеве демонтировали обелиск в честь солдат Великой Отечественной войны

В украинском городе Мукачеве демонтировали советский обелиск, установленный в честь солдат Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на местный городской совет сообщило агентство РИА Новости.

«Этот объект сегодня утром уже демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства"», — сообщили в горсовете.

Останки солдат будут перезахоронены на центральном кладбище.

В горсовете напомнили, что в 2016 году в городе состоялся опрос, по результатам которого 76 процентов местных жителей поддержали перенос захоронений погибших с центральной части города на центральное городское кладбище. Там также сообщили, что в 2020 году в Мукачеве был открыт Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам.

Ранее стало известно, что в Тернополе был демонтирован памятник советским летчикам в виде самолета. Решение объяснили тем, что воздушное судно было признано аварийным. На месте прежнего монумента власти города хотят поставить памятник «Героям Украины».

17 апреля украинские военные в Харькове снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову. По данным украинских СМИ, сделали это боевики организации «Кракен», которая входит в украинское формирование «Азов».