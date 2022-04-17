Украинские военные демонтировали в Харькове бюст маршалу Георгию Жукову

В Харькове украинские военные демонтировали памятник советскому маршалу Жукову

В Харькове украинские военные демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом в воскресенье, 17 апреля, со ссылкой на украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости») сообщает РИА Новости.

По данным издания, информацию о демонтаже памятника подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, около 11 утра к памятнику подъехали два автомобиля с военными, которые сняли бюст и вывезли его с территории района.

15 апреля сообщалось, что власти города Ровно на Украине демонтировали памятник Великой Отечественной войне (ВОВ) и пообещали поставить на его место проукраинский монумент.