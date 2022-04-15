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Власти Ровно решили заменить советскую технику на памятнике на украинскую

Администрация Ровно демонтировала памятник ВОВ и пообещала заменить его на проукраинский
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Власти города Ровно на Украине демонтировали памятник Великой Отечественной войне (ВОВ) и пообещали поставить на его место проукраинский монумент. Сообщение городской администрации приводит ТАСС.

Украинские чиновники отчитались, что убрали с постамента советскую самоходную артиллерийскую установку. На ее место, по словам секретаря местного горсовета Виктора Шакирзяна, они намерены поставить украинскую военную технику.

Демонтаж памятника прошел в рамках национальной кампании по избавлению от русского наследия на Украине в топонимике и исторической памяти. Эти меры власти активно проводят по всей республике на регулярной основе — только 14 апреля сообщалось, что в городе Тернополь на западе Украины демонтировали памятник советским летчикам. Хотя обычным основанием для подобных действий служит украинский закон о декоммунизации, в местных СМИ происходящее открыто называют дерусификацией.

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Данный процесс идет на Украине с разной интенсивностью с момента объявления независимости страны, задолго до начала российской спецоперации в стране. В 2015 году киевские власти переименовали в столице Московскую площадь и Московский мост, в 2017 году новые имена присвоили нескольким железнодорожным станциям, в 2021 году под инициативу попали 12 улиц в Киеве.

На декоммунизации Украины сделал акцент и российский президент Владимир Путин. В речи, по итогам которой президент отдал поручение признать Донецкую и Луганскую народные республики, Путин заявил: «Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация».

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Дмитрий Настасьев
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