Россияне хотят получать пенсию размером более 45 тысяч рублей в месяц

Россияне назвали желаемый размер пенсии — в среднем, они хотят получать более 45 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Известно, что эта сумма почти в три раза выше, чем средняя пенсия по данным за 2021 год. Самые высокие ожидания от пенсии у москвичей (50 тысяч рублей), жителей Санкт-Петербурга (47900 рублей) и Хабаровска (46300). Самые низкие — в Воронеже (достойной пенсией считают 40200) и Ижевске (40300). Также на большую пенсию рассчитывают люди с доходом от 80 тысяч рубле, а люди с доходом менее 30 тысяч — на меньшую.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат.