Минобороны сообщило о перехвате двух украинских тактических ракет «Точка-У»

Минобороны доложило о перехвате двух ракет ВСУ «Точка-У» в Петрополье и Малой Камышевахе

Российские войска перехватили две тактические ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Точка-У». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что рекеты перехвачены Вооруженными силами (ВС) России в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха.

По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь также удалось ликвидировать четыре украинских беспилотных летательных аппарата — они были уничтожены в районе Марьинки, Каменки, Семеновски и Синичино.

Минобороны также отчиталось об уничтожении двух складов, где хранились головные части к тактическим ракетам «Точка-У». Конашенков доложил, что склады располагались в районах Червоная поляна и Балаклея.

Накануне военное ведомство рассказало о ликвидации пусковой установки «Точка-У», которая располагалась в районе Ясеневое Харьковской области. Там добавили, что одновременно с установкой были уничтожены до полусотни украинских военнослужащих и около двадцати единиц техники.

Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства 12 апреля сообщил, что операция идет по изначальному плану Генштаба. Сроки ее окончания зависят от интенсивности боевых действий, пояснил он.