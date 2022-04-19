Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о перехвате двух украинских тактических ракет «Точка-У»

Минобороны доложило о перехвате двух ракет ВСУ «Точка-У» в Петрополье и Малой Камышевахе

Фото: РИА Новости

Российские войска перехватили две тактические ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Точка-У». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что рекеты перехвачены Вооруженными силами (ВС) России в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта 2022
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля 2022

По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь также удалось ликвидировать четыре украинских беспилотных летательных аппарата — они были уничтожены в районе Марьинки, Каменки, Семеновски и Синичино.

Минобороны также отчиталось об уничтожении двух складов, где хранились головные части к тактическим ракетам «Точка-У». Конашенков доложил, что склады располагались в районах Червоная поляна и Балаклея.

Накануне военное ведомство рассказало о ликвидации пусковой установки «Точка-У», которая располагалась в районе Ясеневое Харьковской области. Там добавили, что одновременно с установкой были уничтожены до полусотни украинских военнослужащих и около двадцати единиц техники.

Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства 12 апреля сообщил, что операция идет по изначальному плану Генштаба. Сроки ее окончания зависят от интенсивности боевых действий, пояснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны дало два часа бойцам ВСУ на выход с территории «Азовстали»
Премьер Армении прибыл с визитом в Россию
В России оценили вероятность запуска прямых рейсов в Тунис
Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации в Одесской области
Квартиры россиян захотели защитить от популярного мошенничества
Поиск внеземного разума начнут производить круглосуточно
В Греции задержали два российских танкера
Москвичка дала объявление об аренде «собаки-террористки»
Названа причина блокировки в России сайта правозащитной организации
Походку Волочковой по подиуму обругали в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.