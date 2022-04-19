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Минобороны отчиталось об уничтожении складов головных частей ракет «Точка-У»

Минобороны заявило об уничтожении двух складов головных частей тактических ракет «Точка-У»

Фото: РИА Новости

На Украине уничтожены два слада, на которых хранились головные части к тактическим ракетам «Точка-У». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению военного ведомства, склады располагались в районах Червоная поляна и Балаклея. Удары по складам были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией. Всего за минувшие сутки авиация нанесла удары по 60 объектам ВСУ.

«Также поражены три пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника», — добавил Конашенков.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены две ракеты «Точка-У».

Ранее Минобороны показало последствия удара украинским тактическим ракетным комплексом «Точка-У» в населенном пункте Токмак в Запорожской области. Там доложили, что ракета попала по жилым домам фермеров.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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