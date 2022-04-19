Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о приглашении зарубежных лидеров на День Победы

Песков: Кремль своевременно сообщит, кого из зарубежных лидеров пригласят на День Победы

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Кремль обещает своевременно сообщить, кого из зарубежных лидеров пригласят на празднование Дня Победы в 2022 году. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 19 апреля, приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля напомнил, что набор приглашенных лиц варьировался из года в год.

«Что касается этого года, мы своевременно вам сообщим, если кто-то будет присутствовать», — сообщил Песков.

18 апреля стало известно, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных и более 200 единиц техники.

Генеральная репетиция торжественного мероприятия, приуроченного к 77-й годовщине Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Ранее Песков сообщал, что 9 мая в России будет праздноваться в 2022 году так же, как и всегда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»
Российские Су-27 отработали посадку на условно поврежденный аэродром
Власти российского региона рассказали о вернувшемся из украинского плена солдате
Венгрия отказалась поддержать эмбарго на нефть и газ из России
Названы причины отказа россиян от отдыха в Крыму
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о второй фазе спецоперации на Украине
Лавров заявил о зависимости слов Зеленского от выпитого
Кремль оценил идею введения уроков истории с первого класса
Сдавшийся британский наемник призвал Зеленского отказаться от Донбасса и Крыма
Названа лучшая одежда для первого свидания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.