Кремль ответил на вопрос о приглашении зарубежных лидеров на День Победы

Песков: Кремль своевременно сообщит, кого из зарубежных лидеров пригласят на День Победы

Кремль обещает своевременно сообщить, кого из зарубежных лидеров пригласят на празднование Дня Победы в 2022 году. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 19 апреля, приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля напомнил, что набор приглашенных лиц варьировался из года в год.

«Что касается этого года, мы своевременно вам сообщим, если кто-то будет присутствовать», — сообщил Песков.

18 апреля стало известно, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных и более 200 единиц техники.

Генеральная репетиция торжественного мероприятия, приуроченного к 77-й годовщине Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Ранее Песков сообщал, что 9 мая в России будет праздноваться в 2022 году так же, как и всегда.