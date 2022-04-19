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Разработан способ ускоренного разложения пластика под ультрафиолетом

В НИОХ СО РАН разработали способ утилизации полимеров с помощью ультрафиолетовых лучей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские исследователи из Института элементоорганических соединений имени Несмеянова РАН в Москве и Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН разработали способ, позволяющий пластику ускоренно разлагаться под воздействием ультрафиолетовых лучей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на младшего научного сотрудника НИОХ СО РАН Полину Калетину.

Для этого ученые сравнили фотохимические свойства сополимеров (которые получили в результате соединения комплексов со стиролом) с полистиролом. Оказалось, что металлосодержащие сополимеры способны гораздо эффективнее фотодеградировать по сравнению с полистиролом. Кроме того, после синтезирования они имели яркий оттенок и обладали высокой термостойкостью. В процессе разрушения от воздействия ультрафиолета они теряют свою прочность, постепенно превращаясь в порошок.

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Существующие методы переработки полимерных материалов (пластика, пленки, лакокрасочных покрытий) являются существенной экологической проблемой, поскольку при их применении в окружающую среду выделяется масса химических соединений. При отсутствии должной утилизации полимеры могут разлагаться сотни лет.

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Елена Апазиди
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