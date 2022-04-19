Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России оценили последствия отказа от российских нефти и газа для Европы

Глава АКРА Сухов предрек Европе ценовой шок при отказе от нефти и газа из России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов предрек Европе ценовой шок при резком отказе от российских нефти и газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Сухов напомнил, что Россия занимает существенную долю на европейском энергетическом рынке. Он пояснил, что к концу прошлого года российские поставки угля составляли 46 процентов от общего объема импорта Европы, газа — 38 процентов, нефти — 26 процентов. Эксперт считает, что полный отказ от российских энергоносителей вызовет шок на внутреннем рынке ЕС и при экстремальном сценарии дефицит топлива.

Помимо этого, Сухов предсказал, что при таком развитии событий европейские государства переориентируются на импорт нефти и газа из альтернативных стран, таких как США, Катар, Иран или Норвегия. Он добавил, что при сохранении высоких цен на нефть и газ доля возобновляемой энергетики в ЕС может вырасти даже быстрее, чем росла бы в отсутствие геополитического кризиса.

Ранее французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на поставки газа из России может привести к снижению уровня жизни в Европе. По его словам, запрет на поставки энергоресурсов из России приведет также к тому, что европейцы не смогут отапливать свои жилища. После падения доходов и появления проблем с отоплением в Европе начнутся «бунты повсюду», считает эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла село в Белгородской области
Россиянин из ревности поджег сожительницу и трех ее малолетних детей
Разведчица-нелегал рассказала о задержании ФБР в 2010 году
Пэрис Хилтон показала фигуру в платье-сетке
В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже и госизмене
Подсчитан размер выданных Россией в марте госкредитов другим странам
В Индии заявили о риске использования криптовалюты для финансирования терроризма
Появились кадры с места украинского обстрела в Белгородской области
Москвичам спрогнозировали облачность и небольшой дождь
На химическом заводе в США произошла утечка хлора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.