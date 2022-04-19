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В российском регионе откроют школу для единственного ученика

Прокуратура добилась открытия школы в Приморье для единственного ученика

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Прокуратура Приморского края добилась отмены решения о закрытии школы в поселке Горный, в котором проживает единственный ученик. Об этом представитель надзорного ведомства рассказал РИА Новости.

В феврале прошлого года глава Кировского района решил ликвидировать школу, указав на то, что в то время там учился единственный ученик — первоклассник. В итоге ребенка перевели на домашнее обучение, поскольку в противном случае ему нужно было бы каждый день добираться до соседней школы, расположенной в 31 километре от дома.

Прокуратура выявила, что такое расстояние на один километр превышает максимально допустимый норматив удаленности, к тому же решение о закрытии было принято без создания комиссии и без учета мнения местных жителей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В 2021 году сообщалось, что в школу села Большой Кашелак Иркутской области 1 сентября пошел единственный первоклассник. По словам педагогов, в школе учится брат 7-летнего Димы, который старше его на год. Всего в сельской школе начнут учебу осенью семь детей — они обучаются в начальных классах. С пятого класса учеников возят в соседний поселок.

Ранее стало известно, что в вологодском поселке Таловка 17-летний подросток стал учащимся первого класса. Семья ученика, переехавшая в поселок, выступала против его образования, но комиссия по делам несовершеннолетних постановила направить юношу на учебу.

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Марина Совина
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