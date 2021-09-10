В российском регионе появился 17-летний первоклассник

В вологодском поселке Таловка 17-летний подросток пошел в первый класс

Учащимся первого класса в вологодском поселке Таловка стал 17-летний подросток. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам директора школы Веры Чехольской, семья ученика недавно переехала в поселок. «Нам вручили постановление комиссии по делам несовершеннолетних, что парня направляют на учебу», — поделилась она.

В настоящее время подросток проходит медкомиссию и посещает уроки. При этом он не сидит в классе вместе с семилетними ребятами. Юноше составили отдельное расписание, что позволит обезопасить ученика от обидных шуток со стороны одноклассников. Отмечается, что семья подростка всегда выступала против его образования.

Уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева объяснила, что в таком возрасте ребенок без проблем может освоить программу нескольких начальных классов за год, но для этого ему необходима профессиональная поддержка учителей.

Ранее сообщалось, что в школу села Большой Кашелак Иркутской области 1 сентября пошел единственный первоклассник. По словам педагогов, в школе учится брат 7-летнего Димы, который старше его на год. Всего в сельской школе начнут учебу осенью семь детей — они обучаются в начальных классах. С пятого класса учеников возят в соседний поселок.