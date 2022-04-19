Погба подпишет контракт с ПСЖ

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал контракт с ПСЖ

Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Todofichajes.

29-летний хавбек согласовал подписание четырехлетнего контракта с ПСЖ. Соглашение Погба с «красными дьяволами» истечет летом 2022-го. Таким образом, он сможет присоединиться к парижанам на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел 19 матчей и отметился одним голом. Француз начал выступать за «Юнайтед» в 2016 году.

С 2012 по 2016 год Погба защищал цвета туринского «Ювентуса». В составе «старой синьоры» он четырежды становился чемпионом Италии. Вместе со сборной Франции Погба выиграл чемпионат мира и Лигу наций УЕФА.