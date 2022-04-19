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Захарова опровергла заявления о попытках генсека ООН связаться с Путиным

Захарова опровергла слова представителя ООН о попытках Гутерриша связаться с Путиным

Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным после начала российской военной операции на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла слова представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Короткий комментарий: нет. Не пытался Генсек ООН связаться с Президентом России. Ни по линии Постпредства России при ООН, ни напрямую с МИД никто на этот счет на связь не выходил», — написала дипломат, призвав представителей Секретариата ООН «вернуться в реальность».

Ранее Дюжаррик на брифинге дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о попытках генсека ООН связаться с российским лидером. «Короткий ответ — да», — сообщил он. При этом представитель генсека не стал как-либо комментировать свои слова, отметив, что «остальное должно быть ясно».

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Виктория Кондратьева
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