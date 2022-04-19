В США сочли фактором риска членство Финляндии и Швеции в НАТО

Публицист Патрик Бьюкенен не увидел выгоды для США от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не будет способствовать безопасности США, а лишь повлечет увеличение рисков для страны. С таким мнением выступил американский политик и публицист Патрик Бьюкенен (Patrick Buchanan) в колонке для издания The American Conservative.

По его словам, прежде чем присоединяться к всеобщему ликованию по поводу возможного членства двух скандинавских стран, необходимо проанализировать, что оно будет означать для Вашингтона. Бьюкенен напомнил об угрозе России разместить новое ядерное оружие в Балтийском регионе в случае, если Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс.

«Каким образом мы выигрываем от обещания воевать против страны с крупнейшими в мире запасами ядерного оружия из-за какого-нибудь конфликта в Балтийском море или Финском заливе, который нас не касается?», — отметил политик.

Бьюкенен подчеркнул, что в соответствии со статьей 5 договора НАТО, в случае нападения России, США будут обязаны вступить в войну, чтобы вернуть финские территории. В связи с этим публицист усомнился в разумности решения официально соглашаться на подобную перспективу на бессрочной основе. Он также обратил внимание на то, что обе скандинавские страны долгое время придерживались нейтралитета.

Ранее в Британии указали на готовность Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета ради НАТО. Как отметил журнал The Spectator, за последние шесть недель политика безопасности Финляндии и Швеции претерпела больше изменений, чем за последние 60 лет.

О намерении Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом до этого заявила газета The Times.