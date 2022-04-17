В Британии указали на готовность Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета

The Spectator указал на готовность Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета ради НАТО

За последние шесть недель политика безопасности Финляндии и Швеции претерпела больше изменений, чем за последние 60 лет. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

Издание отмечает, что эти скандинавские страны традиционно старались найти баланс между Россией и западными странами. Однако теперь, сохранявшие свой нейтралитет во время холодной войны, Швеция и Финляндия готовы отказаться от политики неприсоединения к блокам.

В частности, в Хельсинки пришли к выводу, что после начала российской спецоперации на Украине пользы от вступления НАТО стало значительно больше. По мнению автора статьи, финны посчитали, что при членстве в Североатлантическом альянсе у Кремля будет меньше желания связываться с ними. У шведов еще больше причин для вступления, говорится в статье.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что подаст заявку на вступление государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщалось, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. В свою очередь, парламент Финляндии в ближайшие несколько недель примет решение о вступлении республики в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.