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В Финляндии заявили о скором решении вопроса о вступлении в НАТО

Финляндия в ближайшие несколько недель примет решение о вступлении в НАТО
Санна Марин

Санна Марин. Фото: Paul Wennerholm / TT News Agency / Reuters

В ближайшие несколько недель парламент Финляндии примет решение о вступлении республики в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает Reuters.

Она напомнила, что Финляндия углубляла свое партнерство с НАТО с тех пор, как «Россия аннексировала полуостров Крым». По словам финского премьера, страна должна войти в альянс, чтобы «получить гарантии безопасности». Марин также отметила, что подобные гарантии для республики возможны только в рамках общей стратегии обороны НАТО, утвержденной 5 статьей устава альянса.

По словам Марин, парламент Финляндии начнет обсуждение этого вопроса «сразу после пасхальных каникул». При этом премьер призвала свою страну «готовиться к действиям России» уже в период парламентских дебатов о вступлении Финляндии в НАТО.

13 апреля стало известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подаст заявку на членство государства в НАТО в июне 2022 года. Сообщается, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс. По информации источников, заявка будет подана на саммите НАТО в Мадриде, который состоится 29-30 июня.

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Николай Чигасов
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