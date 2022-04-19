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Россия собралась упростить вывоз леса за рубеж

«Ъ» сообщил о предложении Минпромторга упростить вывоз пиломатериалов за рубеж

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Минпромторг России предложил до конца года обнулить экспортную пошлину для пиломатериалов влажностью более 22 процентов, за исключением продуктов из дуба, бука и ясеня. Об этом со ссылкой на информацию министерства сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время ставка для этих видов продукции составляет 10 процентов. Заградительный характер пошлин для грубо обработанных материалов толщиной более 10 сантиметров отменять не собираются, как и запрет на вывоз за рубеж леса-кругляка.

Источники в отрасли предполагают, что идея Минпромторга не встретит понимания на таможне. В то же время директор департамента министерства Вера Хмырова, выступая на круглом столе в Госдуме, сказала, что производителей леса необходимо поддержать в части экспорта, снизить затраты на него.

Она признала, что вывезти грузы из России почти невозможно — на границе с Европой они встают. Москва пытается договориться с казахстанскими грузовыми компаниями, чтобы с помощью них продолжить поставки в европейском направлении. Впрочем, напоминает издание, с 10 июля эти просьбы будут неактуальны, так как вступит в силу запрет ЕС на поставки российской древесины и продуктов переработки.

Эксперты называют обнуление экспортной пошлиной верной инициативой в текущей ситуации, так как следует максимально упростить для российских предприятий выход на внешние рынки. Вице-президент Союза лесопромышленников Андрей Фролов отмечает, что особенно инициатива поможет предприятиям Дальнего Востока, где не хватает сушильных мощностей. Согласно оценке WhatWood, доля сухих пиломатериалов в российском экспорте составляет всего 55-60 процентов.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС резко ударят по доходам российских лесопромышленников, при этом заменить рынок без потерь производителям не удастся.

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Платон Щукин
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