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России предсказали резкое падение доходов от вывоза леса

«Ъ»: доходы от продажи российского леса упадут из-за западных санкций

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Санкции Евросоюза и других стран Запада резко ударят по доходам российских лесопромышленников, при этом заменить рынок без потерь производителям не удастся. Такое развитие событий на основе официальной статистики и комментариев экспертов предсказывает «Коммерсантъ».

По данным «Рослесинфорга», Европа, исходя из рекордных прошлогодних объемов, заблокировала поставки продукции на шесть миллиардов евро. Всего на страны из списка «недружественных» приходится 45,8 процента экспорта российской лесной продукции, из них три четверти шло именно в страны ЕС. В ближайшее время санкции против лесопромышленного комплекса России могут принять и США, куда в прошлом году было поставлено продукции на 1,6 миллиарда.

Агентство WhatWood считает, что запрет Евросоюза распространяется на продукцию минимум на 3,8 миллиарда рублей в денежном выражении. Однако реальные доходы ЛПК упадут значительно сильнее из-за отсутствия альтернативы европейскому рынку.

Важнейшим местом сбыта российского леса является Китай, но эксперты напоминают, что Пекин поставляет продукцию из российских пиломатериалов в те же самые «недружественные страны», которые такой импорт могут запретить. Спроса на нишевую продукцию из Китая другие страны не создадут, или ее придется продавать значительно дешевле. Что касается внутреннего китайского рынка, то в условиях отсутствия конкуренции он постарается максимально сбить цену.

Ранее сообщалось, что в 2021 году исправительные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) резко нарастили заготовку леса, что позволило им в совокупности приблизиться к показателям крупных лесопромышленных холдингов. Заключенные увеличили вырубку сразу на 22,7 процента.

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Платон Щукин
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