Саудовскую Аравию уличили в желании отвернуться от США ради России

Обозреватель Rai Al Youm: Саудовская Аравия решила отвернуться от США ради России и Китая

Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к новому российско-китайскому альянсу. Такое мнение выразил обозреватель Халид аль-Джауси в статье для газеты Rai Al Youm, передает РИА Новости.

По его словам, лидеры стран Персидского залива стали замечать растущее влияние Москвы и Пекина в мире, при этом к ним пришло понимание, что американское влияние в мире снижается. Халид аль-Джауси подчеркнул, что США были стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет.

В то же время он отметил, что Эр-Рияд сделал политический разворот в сторону Китая, когда США стали обвинять его в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи. Кроме того, отношения двух стран ухудшились при президенте США Джо Байдене, который заявил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.

При этом решение Саудовской Аравии присоединиться к альянсу России и Китая Халид аль-Джауси назвал свидетельством того, что радикальные перемены происходят не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию и Китай «мощным авторитарным альянсом».

