В ЕС заявили о мощном авторитарном альянсе России и Китая

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель назвал Россию и Китай «мощным авторитарным альянсом». Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что основанием для этого можно считать совместное заявление Москвы и Пекина. При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сейчас, в отличие от времен холодной войны, две страны «противостоят демократии в качестве авторитарных, а не коммунистических режимов».

Ранее британская газета Daily Telegraph назвала переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина началом «новой геополитической эры». По мнению автора статьи, Москва и Пекин победили политику Запада.