В Великобритании заявили о «новой эре» после встречи Путина и Си Цзиньпина

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений, пишет британская газета Daily Telegraph.

Автор напомнил, что китайский и российский лидеры встретились в период серьезной международной напряженности. Журналисты считают, что переговоры ознаменовали начало «новой геополитической эры». Россия и Китай победили политику Запада, уверен автор. «Отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное, с этим не будут мириться», — говорится в статье.

Британские специалисты предупредили, что после «унижения» Россия и КНР «встали с колен, теперь перевернут несправедливый мировой порядок». Газета назвала Путина в этой ситуации «непосредственным победителем». Наличие Китая в качестве союзника позволит Москве укрепить позиции на мировой арене, уточняется в публикации. Автор добавил, что поддержка КНР российских требований к США и НАТО по гарантиям безопасности, о которой говорилось в совместном заявлении стран, может использоваться Москвой как козырь в диалоге с западными государствами.

Путин прилетел в Пекин, чтобы принять участие в церемонии открытия Олимпиады и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.