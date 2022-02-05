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В Великобритании заявили о «новой эре» после встречи Путина и Си Цзиньпина

Telegraph: Россия и Китай победили доминирование возглавляемого США «глобального Запада»
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений, пишет британская газета Daily Telegraph.

Автор напомнил, что китайский и российский лидеры встретились в период серьезной международной напряженности. Журналисты считают, что переговоры ознаменовали начало «новой геополитической эры». Россия и Китай победили политику Запада, уверен автор. «Отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное, с этим не будут мириться», — говорится в статье.

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Британские специалисты предупредили, что после «унижения» Россия и КНР «встали с колен, теперь перевернут несправедливый мировой порядок». Газета назвала Путина в этой ситуации «непосредственным победителем». Наличие Китая в качестве союзника позволит Москве укрепить позиции на мировой арене, уточняется в публикации. Автор добавил, что поддержка КНР российских требований к США и НАТО по гарантиям безопасности, о которой говорилось в совместном заявлении стран, может использоваться Москвой как козырь в диалоге с западными государствами.

Путин прилетел в Пекин, чтобы принять участие в церемонии открытия Олимпиады и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Алия Шарафутдинова
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