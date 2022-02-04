Путин и Си Цзиньпин провозгласили новую эпоху международных отношений

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине подписали совместное заявление, провозглашающее переход международных отношений в новую эпоху. Текст документа в пятницу, 4 февраля, приводится на сайте Кремля.

В своем заявлении лидеры двух стран, в частности, отметили, что в настоящее время мир переживает масштабные перемены, в том числе развитие многополярности, усиление экономической глобализации и взаимозависимости государства, а также рост культурного многообразия.

Кроме того, главы России и Китая подчеркнули, что обе страны имеют «глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития», и призвали ряд государств отказаться от попыток навязывать миру свои демократические стандарты путем создания «узкоформатных блоков и ситуативных альянсов».

«Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире», — говорится в документе.

Путин прилетел в Пекин, чтобы принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры уже успели обсудить состояние отношений между двумя государствами, отметив, что они приобрели беспрецедентный характер и продолжают крепнуть. Уточнялось, что президент России стал первым мировым лидером, с которым глава Китая встретился лицом к лицу с начала пандемии коронавируса.