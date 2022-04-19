Названы лучшие умные часы

Журналисты PhoneArena включили гаджеты Apple, Samsung, Garmin в список лучших смарт-часов

Специалисты тематического портала PhoneArena обновили список лучших умных часов на рынке. Об этом сообщается на сайте издания.

Авторы заявили, что за последние несколько лет умные часы стали намного быстрее и полезнее, чем раньше. В список лучших смарт-часов включили семь устройств, доступных на глобальном рынке. Для обладателей iPhone журналисты выбрали Apple Watch 7 и Apple Watch SE — флагманскую и бюджетную модели. «Де-факто лучший выбор для пользователей iPhone», — описали премиальные часы специалисты.

Samsung Galaxy Watch 4 составители рейтинга назвали лучшими часами для всех пользователей экосистемы Samsung. Также была отмечена классическая версия девайса, которая получила «стильный и функциональный дизайн». Garmin Vivoactive 4 выбрали в качестве модели, которая идеально подходит как для пользователей iPhone, так и для владельцев Android-смартфонов.

В список также попали Fossil Gen 5 — умные часы с оригинальным дизайном и поддержкой сотовой связи с помощью eSIM. В заключение авторы отметили TicWatch Pro, которые отличаются от остальных часов наличием высокоэффективного IPS-экрана, расположенного поверх стандартного AMOLED-дисплея.

В конце декабря специалисты Роскачества назвали Garmin Forerunner 55 лучшими умными часами 2021 года. На втором и третьем местах рейтинга оказались модели Garmin Venu Sq Music Edition и Garmin Forerunner 745 соответственно.