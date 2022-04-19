Названы лучшие умные часы
Специалисты тематического портала PhoneArena обновили список лучших умных часов на рынке. Об этом сообщается на сайте издания.
Авторы заявили, что за последние несколько лет умные часы стали намного быстрее и полезнее, чем раньше. В список лучших смарт-часов включили семь устройств, доступных на глобальном рынке. Для обладателей iPhone журналисты выбрали Apple Watch 7 и Apple Watch SE — флагманскую и бюджетную модели. «Де-факто лучший выбор для пользователей iPhone», — описали премиальные часы специалисты.
Samsung Galaxy Watch 4 составители рейтинга назвали лучшими часами для всех пользователей экосистемы Samsung. Также была отмечена классическая версия девайса, которая получила «стильный и функциональный дизайн». Garmin Vivoactive 4 выбрали в качестве модели, которая идеально подходит как для пользователей iPhone, так и для владельцев Android-смартфонов.
В список также попали Fossil Gen 5 — умные часы с оригинальным дизайном и поддержкой сотовой связи с помощью eSIM. В заключение авторы отметили TicWatch Pro, которые отличаются от остальных часов наличием высокоэффективного IPS-экрана, расположенного поверх стандартного AMOLED-дисплея.
В конце декабря специалисты Роскачества назвали Garmin Forerunner 55 лучшими умными часами 2021 года. На втором и третьем местах рейтинга оказались модели Garmin Venu Sq Music Edition и Garmin Forerunner 745 соответственно.