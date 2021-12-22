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Названы лучшие умные часы

Garmin Forerunner 55 оказались лучшими умными часами 2021 года по версии Роскачества

Фото: Garmin

Специалисты Роскачества выбрали лучшие смарт-часы 2021 года. Исследование и рейтинг доступны на сайте организации.

Эксперты назвали лучшими умными часами года модель Garmin Forerunner 55. «Это одна из самых точных и самая долгоиграющая модель на рынке: время автономной работы устройства составляет 504 часа», — говорится в отчете. Весь топ-3 заняли аксессуары от американского производителя: на втором и третьем местах оказались Garmin Venu Sq Music Edition и Garmin Forerunner 745 соответственно.

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Самыми удобными часами по версии Роскачества стали Samsung Galaxy Watch4 с корпусом размером 44 миллиметра. Apple Watch Series 7 назвали лучшими смарт-часами для iPhone: «Они по-прежнему имеют самые точные и надежные датчики, набор разнообразнейших умных функций и слабую батарею».

В рейтинг устройств стоимостью до 10 тысяч рублей лидировали Xiaomi Mi Watch: «Они совместимы как со смартфонами на Android, так и с "айфонами", поэтому их можно рассматривать как недорогую альтернативу Apple Watch». В топ-3 также попали Realme Watch 2 Pro и Amazfit GTS 2 mini.

«Для пользователей смарт-часов наиболее важными являются функции для отслеживания здоровья и работа с уведомлениями», — отметила начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.

В декабре 2020 года специалисты Роскачества назвали лучшими часами модель Garmin Forerunner 630. В топ-10 рейтинга попали девайсы Samsung, Fitbit, Apple и Huawei.

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Андрей Ставицкий
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