Силовые структуры
Полковник СВР назвала главные качества разведчика-нелегала
Полковник СВР Елена Вавилова назвала главные качества разведчика-нелегала
Полковник СВР в отставке Елена Вавилова, которая жила в США под именем Трэйси Ли Энн Фоли, назвала главные качества, необходимые для разведчика-налегала. Об этом во вторник, 19 апреля, сама Елена Вавилова рассказала «Ленте.ру».
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«Путь разведчика непредсказуем и сложен. Нужно поехать в незнакомый мир и начать там с нуля. Нужно уметь приспосабливаться и делать практически все в одиночку. Требуется внутренняя дисциплина», — рассказала Вавилова.
Ранее полковник СВР сообщила подробности о своем задержании ФБР в 2010 году.
6 апреля сообщалось, что выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков умер на 80-м году жизни. В 2010 году он был задержан вместе с Еленой Вавиловой.
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