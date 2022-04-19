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Бизнес ушедшей из России финской Valio захотели выкупить

«Ъ»: «Русагро» может выкупить российский бизнес финской Valio

Группа «Русагро» рассматривает возможность выкупить российские активы финской компании Valio, объявившей об уходе из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, речь идет о заводе молочной продукции в подмосковном Ершово, а также о праве на марку популярных сыров Viola, но без связки с Valio.

Основной владелец «Русагро», экс-сенатор Вадим Мошкович в марте оказался в санкционном списке ЕС в связи с военной операцией России на Украине. Позднее Мошкович вышел из совета директоров группы.

7 марта исполнительный директор Valio Анникка Хурме заявила о «решительном осуждении нападения России на Украину», в связи с чем у компании «нет этических предпосылок» продолжать работу в стране, она будет прекращена «незамедлительно».

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Марина Совина
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