Тактаров высказался об отношении UFC к российским бойцам

Актер Олег Тактаров заявил, что в UFC лучшее отношение к российским бойцам MMA

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в интервью YouTube-каналу «Фетисов» высказался об отношении Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к россиянам.

«В UFC лучше всего [ситуация], пожалуй. Там Дэйна Уайт хозяин, молодец. В других организациях чуть похуже», — заявил Тактаров. Он посчитал, что промоушен оказался политически не ангажированным. По мнению актера, нельзя лишать спортсмена возможности выступить, если он ждал этого старта всю жизнь.

1 марта глава UFC Дэйна Уайт озвучил позицию промоушена относительно российских спортсменов. Он подчеркнул, что в организации нацелены на проведение запланированных поединков с участием россиян. При этом глава UFC добавил, что ситуация крайне тяжелая.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и биатлон, спортсмены не допущены до соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.