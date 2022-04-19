Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывший участник запрещенной организации «Имарат Кавказ» предстанет перед судом

Террорист из запрещенной организации «Имарат Кавказ» предстанет перед судом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший участник запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» предстанет перед судом — его уголовное дело направлено для вынесения вердикта. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 19 апреля, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, речь идет о Багаудине Евлоеве. У него целый ряд преступлений — мужчина обвинен в участии в деятельности террористической организации и вооруженном формировании, в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Следствие полагает, что в августе 2019 года Евлоев, разделяя идеи лидеров боевиков Доку Умарова и Аслана Бютукаева о создании исламского государства и отделении Северного Кавказа от России, вступил на территории Республики Ингушетия в «Имарат». Уже в августе 2020 года он помог разместить в конспиративном жилье в Назрани находившихся в розыске террористов, обеспечил их едой и медикаментами. В том же году Евлоев незаконно приобрел для нужд организации автоматы, электродетонаторы, мины, взрывчатку, патроны. Все это он хранил в собственном доме в Малгобекском районе Назрани, часть спрятал в схронах либо перевозил по мере надобности по территории Ингушетии.

Багаудин Евлоев проходил по делу о теракте в Беслане — он был заместителем начальника Малгобекского РОВД Ингушетии. Вместе с руководителем этого отдела Ахмедом Котиевым его обвинили в халатности — именно на подотчетной им территории находился лагерь террористов, которые осуществили захват заложников в школе. Однако присяжные оправдали подсудимых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Из подвалов у «Азовстали» вышли более 100 человек
Полных женщин предупредили о повышенном риске заболеть раком
В правительстве объяснили увеличение объема кредитов другим странам
Определены районы Москвы с максимально подорожавшим вторичным жильем за 10 лет
Разработан способ ускоренного разложения пластика под ультрафиолетом
Китайские журналисты уличили США в попытке извлечь выгоду из кризиса на Украине
Лидеру ОПГ запросили 13 лет за покушение на офицера МВД
Иммунолог дал прогноз ситуации по COVID-19 в России
Пеле снова госпитализировали
Офтальмолог перечислила опасности неправильных солнцезащитных очков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.