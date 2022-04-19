Бывший участник запрещенной организации «Имарат Кавказ» предстанет перед судом

Террорист из запрещенной организации «Имарат Кавказ» предстанет перед судом

Бывший участник запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» предстанет перед судом — его уголовное дело направлено для вынесения вердикта. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 19 апреля, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, речь идет о Багаудине Евлоеве. У него целый ряд преступлений — мужчина обвинен в участии в деятельности террористической организации и вооруженном формировании, в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Следствие полагает, что в августе 2019 года Евлоев, разделяя идеи лидеров боевиков Доку Умарова и Аслана Бютукаева о создании исламского государства и отделении Северного Кавказа от России, вступил на территории Республики Ингушетия в «Имарат». Уже в августе 2020 года он помог разместить в конспиративном жилье в Назрани находившихся в розыске террористов, обеспечил их едой и медикаментами. В том же году Евлоев незаконно приобрел для нужд организации автоматы, электродетонаторы, мины, взрывчатку, патроны. Все это он хранил в собственном доме в Малгобекском районе Назрани, часть спрятал в схронах либо перевозил по мере надобности по территории Ингушетии.

Багаудин Евлоев проходил по делу о теракте в Беслане — он был заместителем начальника Малгобекского РОВД Ингушетии. Вместе с руководителем этого отдела Ахмедом Котиевым его обвинили в халатности — именно на подотчетной им территории находился лагерь террористов, которые осуществили захват заложников в школе. Однако присяжные оправдали подсудимых.