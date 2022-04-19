Илону Маску предложили кредит на покупку Twitter

WSJ: Apollo Global может предоставить Маску необходимый для покупки Twitter кредит

Американская управляющая компания Apollo Global Management предложила главе Tesla и Space Х Илону Маску кредит на покупку Twitter. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Известно, что компания интересуется содействием в попытке приобрести Twitter и может предоставить необходимый для тендера кредит. Также Apollo изучает возможность сотрудничества между компанией Yahoo, владельцем которой является, и Twitter.

Ранее сообщалось, что совет директоров Twitter утвердил ограничительную меру на покупку доли в компании. Так, новое правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов. Эта мера, в частности, направлена против покупки Twitter Маском. Предприниматель выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию. В письме правлению миллиардер заявил, что, по его мнению, компания «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в ее нынешнем виде».