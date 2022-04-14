Илон Маск захотел купить Twitter

Маск захотел купить 100 процентов акций Twitter

Глава Tesla и Space Х Илон Маск выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение, пишет Bloomberg.

Стоимость акций на премаркете растет на 12,3 процента после того, как бизнесмен заявил, что хочет купить 100 процентов ценных бумаг компании. Акции Tesla упали примерно на 1,5 процента.

Возможная сделка оценивается в 43 миллиардов долларов. В настоящее время состояние Маска составляет около 260 миллиардов долларов. В письме правлению Twitter миллиардер заявил, что, по его мнению, компания «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в его нынешнем виде». Как считает бизнесмен, Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

Если сделка не состоится, то Маск пересмотрит свою «позицию акционера». Предложение в размере 54,20 доллара за акцию является «слишком низким» для того, чтобы акционеры или совет директоров могли его принять, считает Адам Крисафулли из Vital Knowledg.

Ранее Маск сообщил о покупке 9,2 процента ценных бумаг Twitter за 2,89 миллиарда долларов. Это привело к росту акций компании на 26 процентов, до 49,25 доллара за штуку. Позже миллиардер сказал, что не будет входить в совет директоров Twitter. Такое решение привело к обвалу акций на 7 процентов.

«Мы посчитали, что лучший путь вперед — это иметь Илона в качестве доверенного лица компании, где он, как и все члены совета директоров, будет действовать в интересах компании и всех наших акционеров», — говорил тогда директор Twitter Параг Агравал.