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Илон Маск обвалил акции Twitter

Акции Twitter обвалились на 7 процентов после заявления Илона Маска

Фото: Joe Skipper / Reuters

Глава Tesla и Space Х Илон Маск заявил, что не будет входить в совет директоров Twitter. Это решение привело к обвалу акций компании на 7 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

После заявления директора Twitter Парага Агравала о том, что американский предприниматель Илон Маск передумал входить в совет директоров компании, акции социальной сети упали до 42,7 доллара за штуку. Позднее котировки скорректировались, на 14:28 мск акции падали только на 1,5 процента — до 45,5 доллара.

TWTR Котировки акций от TradingView

Директор компании отметил, что Маск останется крупнейшим акционером компании. «Мы посчитали, что лучший путь вперед — это иметь Илона в качестве доверенного лица компании, где он, как и все члены совета директоров, будет действовать в интересах компании и всех наших акционеров», — заявил Агравала.

Ранее Илон Маск сообщил о покупке 9,2 процента ценных бумаг Twitter, на сумму 2,89 миллиарда долларов. Это привело к росту акции компании на 26 процентов, до 49,25 доллара за штуку.

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Платон Щукин
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